Konya'da erozyon sahasında yangın

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık bin dekar tabii mera alanı zarar gördü, 2 bin civarında ağaç yandı.
Erozyonun neden olduğu çölleşme tehlikesine karşı 1960'lı yıllarda mücadelenin başlatıldığı Karapınar'daki Erozyon Önleme Sahası'nın Ketirlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Karaman Orman İşletme itfaiye ekipleri, Karapınar Belediyesi işçileri ve bir yangın helikopteri yangına müdahale etti.
Belediye hoparlöründen yapılan anonslarla da vatandaşlardan destek istendi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, erozyon bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın, uzun süren çalışmalar sonucu, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da çalışmaları yakından takip etti.
Yangında, yaklaşık bin dekarlık tabii mera alanının zarar gördüğü, 2 bin civarında ağacın yandığı belirtildi.
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Dündar, yangının insan faktörü nedeniyle çıktığını tahmin ettiklerini belirtti.
Yangının 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındığını aktaran Dündar, söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.
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