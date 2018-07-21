HABER

Konya'da erozyon sahasında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 20:08 | Son Güncelleme

Karapınar ilçesinde Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık bin dekar tabii mera alanı zarar gördü, 2 bin civarında ağaç yandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezi Erozyon Önleme Sahası'nda çıkan yangında, yaklaşık bin dekar tabii mera alanı zarar gördü, 2 bin civarında ağaç yandı.

Erozyonun neden olduğu çölleşme tehlikesine karşı 1960'lı yıllarda mücadelenin başlatıldığı Karapınar'daki Erozyon Önleme Sahası'nın Ketirlik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, Karaman Orman İşletme itfaiye ekipleri, Karapınar Belediyesi işçileri ve bir yangın helikopteri yangına müdahale etti.

Belediye hoparlöründen yapılan anonslarla da vatandaşlardan destek istendi. Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, erozyon bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, uzun süren çalışmalar sonucu, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da çalışmaları yakından takip etti.

Yangında, yaklaşık bin dekarlık tabii mera alanının zarar gördüğü, 2 bin civarında ağacın yandığı belirtildi.

Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Dündar, yangının insan faktörü nedeniyle çıktığını tahmin ettiklerini belirtti.

Yangının 4 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındığını aktaran Dündar, söndürme çalışmalarına katılanlara teşekkür etti.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)Nazilli'deki 5 kişinin öldürüldüğü katliamda sır perdesi aralanıyor (6)
Moda'da denize giren bir kişi boğularak can verdiModa'da denize giren bir kişi boğularak can verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erozyon YABGIN

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İran'da 11 askerin öldürüldüğü saldırıyı PKK/PJAK üstlendi

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

İstanbul'da sinirlenen hasta yakını doktora saldırdı! 6 kişi zor zapt etti!

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Bedellide işler değişiyor

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Süper Lig'den Serie A'ya gitti

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Kibariye'ye yeni şok! Bu sefer belgelendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

21 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı! İşte şanslı rakamlar

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Trabzon Havalimanı'nda hareketli anlar! Klimaları çalışmayan Trabzon-Ankara uçağında isyan çıktı

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Cumhur İttifakı'nda bedelli askerlik çatlağı: Herkes aynı parayı ödemesin!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Muharrem İnce taraftarlarına karşı anket atağı! Delegeleri tek tek aradılar!

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

Trabzon'da fuhuş ihbarını alan polisler düğmeye bastı! 15 kadın gözaltına alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.