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Konya'da etli ekmekten sonra ekmeğe de zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

KONYA'da, yöresel etli ekmeğe yapılan zammın ardından ekmeğe de zam geldi.

Konya'da etli ekmekten sonra ekmeğe de zam

KONYA, (DHA) - KONYA'da, yöresel etli ekmeğe yapılan zammın ardından ekmeğe de zam geldi. 1 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, yüzde 10'luk artışla 1,10 liraya yükseldi.
Kentte daha önce 12- 14 liraya satılan meşhur yöresel etli ekmeğin fiyatı, geçen hafta 18 liraya çıkarken, diğer çeşitleri bıçak arası 20, Konya böreği de 18 liraya satılmaya başlandı. Etli ekmeğin ardından ekmeğin fiyatında da artış oldu. Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, maliyet artışı dolayısıyla yüzde 10'luk zam yapıldığını belirtti. Honça, ''1 lira olan ekmeğin 1,10 liraya satılmasına karar verilmiştir. Türlü sebeplerden dolayı uygulamamızı ertelemiştik. Bu uygulayacağımız ekmek fiyatı, 7 ay önce alınan fiyat tespiti olup, pazartesi günü uygulanacaktır. Bugün ekmek fiyat tespiti sağlanmış olsaydı yüzde 30 fiyat artışı olması gereklidir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca israfın önlenmesi için ocak ayında yapılan değişiklikle en az 250 gram olan ekmeğin, en az 200 gramdan başlanarak satılmasına karar verilmişti.

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Konya'da etli ekmekten sonra ekmeğe de zamKonya'da etli ekmekten sonra ekmeğe de zam

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