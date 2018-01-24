Konya'da ev yangını

Konya'da bir binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Necip Fazıl Mahallesi Köknarlı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Evden yükselen dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Boşaltılan binadaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Abdurrahman Dal'a ait evde 3 üniversite öğrencisinin kaldığı, bir hafta önce daireyi boşalttıkları öğrenildi.
Evde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
(AA)
Mahir Ünal: Afrin'de PYD'li kılığında karşımıza çıkıyorlar
Terör örgütü IŞİD'e ağır darbe! Kırmızı bültenle aranıyorlardı
Soçi kongresine katılacaklar belli oldu! İşte o liste
Üniversiteli Berfin'in katili kendini 'falda çıktı' diye savundu
ABD'den flaş açıklama: PYD/YPG Afrin'e ilerlerse desteğimizi keseriz
Ölümden kaçış! İşte kurtarılan köyden ilk fotoğraflar
Korkunç! 'Tornavidayı saplarken zevk alıyordu'
Öldükten 3 ay sonra dirildi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum