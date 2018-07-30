Konya'da fabrika yangını

Konya'nın Çumra ilçesinde soğuk hava deposu olarak kullanılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi'ndeki fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 15 araçla müdahale ettiği yangında, fabrikayı saran alevler yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangında fabrika içerisinde bulunan 4 traktör ve bir iş makinesi yanarken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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