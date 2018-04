Konya’da Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri başladı

“Bu çalışmalarımızda gençlerimize bu değerleri aktarmanın gayreti içerisindeyiz”

Fetih Kupasının Türkiye’den katılacak müsabık sporcuların seçmek için 4 bölge elemesi yapıldığını belirten Bilal Erdoğan, “Ve bu bölge elemelerinin ilkini Malatya’da yaptık. Malatya’dan sonra Kastamonu’da icra ettik. Bugün Konya’dayız önümüzdeki hafta sonu da Bursa’da 4 elemeyi tamamlamış olacağız. Ve inşallah 29 Mayıs’ta İstanbul’da Fetih Kupasında yeniden bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Çok derin bir geçmişe sahip ve çok büyük bir ecdadın torunları olduklarını belirten Bilal Erdoğan, “Bizim ecdadımız çok köklü bir inancın savunucuları olmuşlar dünyanın 4 bir yanında at binmiş, kılıç kuşanmış, ok atmışlar ve bunu ne için yapmışlar. Dünyanın her tarafına barış, huzur götürmek için yapmışlar. Yaratıcının ulu mesajını insanlara ulaştırmak için yapmışlar. Bugün egemen güçlerin yaptığı gibi masum mazlum insanları katletmek için değil onları özgürleştirmek için savaşmışlar. Cihad etmişler, mücadele etmişler ve ok atanların piri olarak Hazreti Sa’d bin Ebu Vakkas efendimizi güreşenlerin piri olarak da Hz Hamza’yı kendilerine örnek almışlar. Onların yaşadığı gibi yaşamak onlar gibi inanmak, onlar gibi pehlivan olmak onlar gibi cengaver olmak, için yetişmişler ve mücadele vermişler. Şimdi yeniden inşallah bu çalışmalarımızda gençlerimize bu değerleri aktarmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.