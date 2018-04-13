Konya’da Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri başladı

Bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirilecek Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri Konya’da başladı.

Fetih Kupası’na yoğun katılım talebi nedeniyle Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemelerinin üçüncü etabı Konya’da başladı.

Açılışa katılan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Fetih Kupamızın bu sene altıncısını inşallah gerçekleştiriyoruz. Hamdolsun Okçular Vakfımızın kuruluşundan bu yana başlattığı Fetih Kupası bugün dünyada geleneksel okçuluk ile olimpik okçuluğun bir arada yarıştığı en büyük turnuva olma özelliğini kazandı. Dünyanın dört bir yanından geleneksel okçulukla ilgilenen sporcular Fetih Kupasında İstanbul’da yarışabilmek için kıyasıya bir mücadele içindeler, davet alabilmek için yarışıyorlar ve hakikaten bugün dünyada geleneksel okçuluk denince İstanbul tarihte olduğu gibi yeniden bir referans merkez haline gelmiş durumda. Elbette bunun merkezi de Fatih Sultan Mehmet Han’ın Namazgahını fetih öncesinde kurduğu ve fetihten sonra da okçuluk için vakfettiği Okmeydanı semtindeki Okçular Tekkesi. Okçular Tekkesi, Fatih Sultan Mehmet’den sonra Padişah 2. Beyazıt’ın yaptırdığı ve kendi hocası Şeyh Hamidullah’ı getirip başına geçirdiği ondan sonrada yüzyıllar boyunca dünya okçuluğunun zirvesinde yer almış. Dünya tarihinin gördüğü en iyi okçuları yetiştirmiş. Bu anlamda hem bir Seyr-i Sulum merkezi hem de bir spor kulübü olma noktasında aslında gerçekten tarihi bir mekan” ifadelerini kullandı.

“Bu çalışmalarımızda gençlerimize bu değerleri aktarmanın gayreti içerisindeyiz”

Fetih Kupasının Türkiye’den katılacak müsabık sporcuların seçmek için 4 bölge elemesi yapıldığını belirten Bilal Erdoğan, “Ve bu bölge elemelerinin ilkini Malatya’da yaptık. Malatya’dan sonra Kastamonu’da icra ettik. Bugün Konya’dayız önümüzdeki hafta sonu da Bursa’da 4 elemeyi tamamlamış olacağız. Ve inşallah 29 Mayıs’ta İstanbul’da Fetih Kupasında yeniden bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Çok derin bir geçmişe sahip ve çok büyük bir ecdadın torunları olduklarını belirten Bilal Erdoğan, “Bizim ecdadımız çok köklü bir inancın savunucuları olmuşlar dünyanın 4 bir yanında at binmiş, kılıç kuşanmış, ok atmışlar ve bunu ne için yapmışlar. Dünyanın her tarafına barış, huzur götürmek için yapmışlar. Yaratıcının ulu mesajını insanlara ulaştırmak için yapmışlar. Bugün egemen güçlerin yaptığı gibi masum mazlum insanları katletmek için değil onları özgürleştirmek için savaşmışlar. Cihad etmişler, mücadele etmişler ve ok atanların piri olarak Hazreti Sa’d bin Ebu Vakkas efendimizi güreşenlerin piri olarak da Hz Hamza’yı kendilerine örnek almışlar. Onların yaşadığı gibi yaşamak onlar gibi inanmak, onlar gibi pehlivan olmak onlar gibi cengaver olmak, için yetişmişler ve mücadele vermişler. Şimdi yeniden inşallah bu çalışmalarımızda gençlerimize bu değerleri aktarmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.