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Konya'da FETÖ'nün hücre evine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 kişi, 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartlarıyla yakalandı - Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı ve 10 gün önce sonuçlanan davada beraat eden eski asker olduğu belirlendi

Konya'da FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan Mehmet A. ve Mehmet K'nin, merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evinde gizlendiğini belirledi.

Polis, düzenlediği operasyonda aranan Mehmet A. ve Mehmet K. ile evde bulunan Kenan Ş'yi gözaltına aldı.

Mehmet A'nın üzerinden bir, Mehmet K'nin üzerinden ise üç farklı sahte kimlik çıktı.

Evde yapılan aramada 8 bin dolar, 18 bin lira, 5 cep telefonu ve örgüt tarafından dağıtılan alışveriş kartları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kenan Ş'nin, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı ile MAK timinde görev yapan 31 sanığın yargılandığı ve 31 Mayıs’ta sonuçlanan davada beraat eden eski asker olduğu belirlendi.

Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Konya operasyon

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