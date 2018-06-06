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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İl Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, 6'sı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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