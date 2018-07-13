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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:52 | Son Güncelleme

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Urlu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
binbaşı FETÖ gözaltı Konya

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