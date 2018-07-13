Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Urlu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Urlu, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Görüntüsünü çeken adamı kameraya alıp böyle ifşa etti
Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı
Polisin cinsel organını ısıran adam akıl hastanesine kapatıldı
İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti
Şoke olacaksınız! Kimse bakmaya dahi cesaret edemezken...
Vicdansız anne-baba ikiz çocuklarını evde böyle bırakıp işe gitti
Göğüslerini nasıl saklayacağını şaşırdı!
Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler
Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!
Bir yandan Ay bir yandan Güneş: Bu ay 2 önemli tutulma var!
Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum