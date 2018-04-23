Konya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir fabrikada çalışan 50 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Ladik Mahallesi'ndeki bir fabrikada çalışan 50 işçi, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye gitti.

Sarayönü Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan ve sağlık durumları iyi olan işçilerin tamamının taburcu edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.