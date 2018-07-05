Konya'da gıda zehirlenmesi şüphesi

Konya'da bir yemek şirketinin çeşitli iş yerlerine dağıttığı yemekten yiyen yaklaşık 150 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir yemek şirketi, müşterisi olan kurumlara öğle yemeği servisi yaptı.
Yemekten sonra yaklaşık 150 kişi, bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle merkezdeki çeşitli hastanelere başvurdu.
Mide bulantısı şikayetiyle Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Tarık Suna, öğle yemeğinde çorba, pilav, tavuk ve salata yediklerini, birkaç saat sonra midede yanma ve bulantı şikayetiyle hastaneye geldiğini, 30'a yakın mesai arkadaşının da aynı durumda olduğunu söyledi.
Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen Emrah Koç da iş yerlerinden 15 kişinin yemekten sonra zehirlendiğini, 3 arkadaşının durumunun kötü olduğunu dile getirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum