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Konya'da gölete giren Suriyeli genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Konya'da gölete giren Suriyeli genç boğuldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla serinlemek için Kestel Mahallesi'ndeki gölete giden Suriye uyruklu Hüseyin el Hüseyin (17), yüzmek amacıyla suya girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hüseyin'i gören arkadaşı, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine su altı ekibi istendi. Gölde arama çalışması başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi su altı ekipleri, gencin cansız bedenine ulaştı.

Suriyeli gencin cesedi, otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma kadınhanı

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