Konya'da gölete giren Suriyeli genç boğuldu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşıyla serinlemek için Kestel Mahallesi'ndeki gölete giden Suriye uyruklu Hüseyin el Hüseyin (17), yüzmek amacıyla suya girdi.
Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Hüseyin'i gören arkadaşı, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine su altı ekibi istendi. Gölde arama çalışması başlatan Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi su altı ekipleri, gencin cansız bedenine ulaştı.
Suriyeli gencin cesedi, otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava
Bekir Bozdağ: Cumhurbaşkanımızı ölümle tehdit ediyorlar
Son dakika! Kaniar Müslim öldürüldü
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın FETÖ çıkışına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bu iş bitti' dedi... Bağdat Caddesi'nde peş peşe durdurdular!
Trump'a kötü haber: G7 üyesi 6 ülke ABD'ye karşı birleşti
Tokat'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Kelkit Çayı’na düşen 7 yaşındaki Halil Karaçam'dan haber alınamıyor!
Huawei yeni akıllı saati çok konuşulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum