HABER

Konya'da hayvan hırsızlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

Kadınhanı'nda besi çiftliğinden 28 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Kadınhanı ilçesinde bir besi çiftliğinden 28 küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kolukısa Mahallesi'nde Nevzat Çarıkçı'ya ait çiftlikten küçükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi S.G'yi Kolukısa Mahallesi'nde, A.F.D'yi ise Atlantı Mahallesi'nde koyunlarla birlikte yakaladı.

Şüphelilerin, daha önce de aynı suçtan sabıkalı oldukları belirlendi.

A.F.D'nin sorgusunun devam ettiği, S.G'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından, 28 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Ülkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadıÜlkücüler üniversiteye 'uç beyi' atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçimler için '2019' vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorumKılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvan kadınhanı Konya Küçükbaş

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.