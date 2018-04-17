Konya'da hayvan hırsızlığı

Kadınhanı ilçesinde bir besi çiftliğinden 28 küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kolukısa Mahallesi'nde Nevzat Çarıkçı'ya ait çiftlikten küçükbaş hayvanların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisi S.G'yi Kolukısa Mahallesi'nde, A.F.D'yi ise Atlantı Mahallesi'nde koyunlarla birlikte yakaladı.
Şüphelilerin, daha önce de aynı suçtan sabıkalı oldukları belirlendi.
A.F.D'nin sorgusunun devam ettiği, S.G'nin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından, 28 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.
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