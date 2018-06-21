Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Levent Cevizli idaresindeki 42 DJR 07 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde, Ramazan Poslu'nun kullandığı 35 EC 6942 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 42 DJR 07 plakalı otomobilin camından fırlayan Abdurrahman Cevizli, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü Cevizli ile diğer otomobildeki Mehmet Çelebi, Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Abdurrahman Cevizli'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis memuru Levent Cevizli'nin, ağabeyi Abdurrahman Cevizli'yi gara götürdüğü öğrenildi.
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