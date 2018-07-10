Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki iki otomobilin çarpışması sonucu 8 yaşındaki çocuk öldü, aynı aileden 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulu-Konya karayolunun Zincirlikuyu Mahallesi kavşağında Ayhan Ç. idaresindeki 67 DZ 005 plakalı otomobil ile Enver K. (30) idaresindeki 42 M 1520 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, şarampole devrilen araçtaki sürücü Enver K. ile aynı araçta bulunan Sevda K. (22), Umut K. (5), Rüzgar K. ve Muhammet K. (8) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 8 yaşındaki Muhammet K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Rüzgar K. de Konya Beyhekim Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Ayhan Ç. ise gözaltına alındı.

