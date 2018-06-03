Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Ömer Yeşilkaya yönetimindeki 06 GD 6160 plakalı otomobil, Konya-Karaman Karayolu Erentepe mevkisinde, aynı yönde seyreden Gökhan Dirgen'in kullandığı 42 AYY 75 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Gökhan Dirgen, araçlarda bulunan Sümeyye Dirgen, Mediha, İpek ve Esat Kızıltepe, Mert ve Yeliz Yeşilkaya yaralandı.
Konya ve Karaman'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Mediha Kızıltepe ve Sümeyye Dirgen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar, polisin incelenmeleri sonrası olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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