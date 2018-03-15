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Konya'da inşaat duvarı çöktü: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:55 | Son Güncelleme

Kadınhanı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ağıl inşaatı duvarının altında kalan 4 işçiden 2'si hayatını kaybetti

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ağıl inşaatı duvarının altında kalan 2 işçi öldü, 2 işçi ağır yaralandı.

Kolukısa Mahallesi'nde, Serkan Şafak'a ait ağıl inşaatının duvarı, Mücahit, Latif, Egemen Öztürk ve Feyyaz Kaçmaz'ın çalıştığı sırada şiddetli rüzgar nedeniyle çöktü.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan işçilerden Mücahit ve Egemen Öztürk hayatını kaybetti.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Latif Öztürk ve Kaçmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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