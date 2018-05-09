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Konya'da iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

Çalıştığı döküm fabrikasında başı pres hattına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Konya'da bir döküm fabrikasında pres hattına başı sıkışan işçi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 3 Organize Sanayisi 8’inci Sokak'ta bulunan döküm fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Sufyan Al Ali'nin (18) başı, pres hattına sıkıştı.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ali'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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