Konya'da iş kazası

Konya'da, fabrikada plastik ham madde karıştırma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak'taki plastik fabrikasında çalışan Hakan Bozdağ (18), ham madde karıştırmak için kullanılan makineye düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 acil servis ekipleri, makineye sıkışan Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bozdağ'ın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İzmit'teki halk otobüsünde dehşet! Otobüs şoförü hayatını kaybetti
CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor
ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı
ABD'de gazete binasına silahlı saldırı
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Sivas'ın Suşehri ilçesinde korkunç kaza! Elanur Yıldırım yol kenarına savruldu!
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
Günlükten 70 yıllık aşk çıktı
Turistler bundan vazgeçemiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum