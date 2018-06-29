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Konya'da iş kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:52 | Son Güncelleme

Plastik fabrikasında ham madde karıştırma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'da, fabrikada plastik ham madde karıştırma makinesine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak'taki plastik fabrikasında çalışan Hakan Bozdağ (18), ham madde karıştırmak için kullanılan makineye düştü.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 acil servis ekipleri, makineye sıkışan Bozdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bozdağ'ın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldıktan sonra otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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