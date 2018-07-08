Konya'da iş yerinde yangın

Konya'da bir kafede çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibi tarafından güçlükle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda bulunan bir kafede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını etkisi altına aldı.
Kafede bulanan müşteriler tahliye edilirken, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda alevleri güçlükle kontrol altına aldı.
Polisin, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
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