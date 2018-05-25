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Konya'da kaçak silah operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 11:46 | Son Güncelleme

Beyşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 536 av tüfeği, 302 adet muhtelif av tüfeği parçaları ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi

Beyşehir ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bin 536 av tüfeği, 302 adet muhtelif av tüfeği parçaları ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir depoda ruhsatsız silah bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Depoda yapılan aramada usulsüz ve kaçak üretim olduğu iddia edilen bin 536 adet av tüfeği, 9 bin 569 adet komando bıçağı, 34 adet özel yapım balta, 174 adet satır, iki adet kılıç ve 302 adet muhtelif av tüfeği parçaları ile çok sayıda kesici delici alet ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler, İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde sergilendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen M.K. ve İ.K'nin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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