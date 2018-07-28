Konya'da 'Kanlı Ay Tutulması' ilgiyle izlendi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Gökyüzü olayını fotoğrafçılar da takip etti.

Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. 'Kanlı Ay' olarak nitelendirilen gökyüzü olayının Tekrarı 105 yıl sonra tekrar görülebilecek. Konya'da da meraklı vatandaşlar ay tutulmasını akyokuş seyir tepesinden izledi. Bu anları fotoğrafçılar da kaçırmadı.

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