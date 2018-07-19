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Konya'da kavga: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:44 | Son Güncelleme

Selçuklu ilçesinde 2 grup arasında çıkan, silah, bıçak ve taşların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı - Yaralı yakınları, olay yerinde görüntü alan gazetecilere saldırdı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Fatih Işıklar Mahallesi Kaygusuzbaba Sokağı'nda karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.G. (15), Emre B. (18), Metin Y. (18), E.K. (15) ve Ramazan D. (38) av tüfeği, Sefa A. bıçak, A.C. (17) ise taşla yaralandı.

Kavga, olay yerine gelen çok sayıda polisin müdahalesiyle sona erdi.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

- Yaralı yakınları gazetecilere saldırdı

Yaralılar ambulanslara taşındığı sırada, yaralılardan birinin yakını olduğu öğrenilen kişi, gazetecilere saldırdı.

Polis ekiplerince uzaklaştırılan kişi, bir süre sonra 2 arkadaşıyla yeniden olay yerine gelerek gazetecilere saldırdı, araçlarına zarar verdi.

Ekipler tarafından 3 kişi gözaltına alındı.

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