Konya'da kavga: 7 yaralı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, 2 grup arasında çıkan kavgada biri ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, Fatih Işıklar Mahallesi Kaygusuzbaba Sokağı'nda karşılaştı.
Taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu M.G. (15), Emre B. (18), Metin Y. (18), E.K. (15) ve Ramazan D. (38) av tüfeği, Sefa A. bıçak, A.C. (17) ise taşla yaralandı.
Kavga, olay yerine gelen çok sayıda polisin müdahalesiyle sona erdi.
Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan A.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin zanlıları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
- Yaralı yakınları gazetecilere saldırdı
Yaralılar ambulanslara taşındığı sırada, yaralılardan birinin yakını olduğu öğrenilen kişi, gazetecilere saldırdı.
Polis ekiplerince uzaklaştırılan kişi, bir süre sonra 2 arkadaşıyla yeniden olay yerine gelerek gazetecilere saldırdı, araçlarına zarar verdi.
Ekipler tarafından 3 kişi gözaltına alındı.
Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Bu şehir yaza hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum