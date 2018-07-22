Konya'da KPSS koşusu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, binlerce kişinin girdiği 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başlamasına dakikalar kala, adaylardan bazıları koşarak sınava yetişebildi.
Memur adaylarının katıldığı 2018 KPSS sınavına girecek adaylar saatler öncesinden, aileleriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler sınava 1 saat kala güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Kalem, peçete, cüzdan, saat, kolye ve küpe gibi eşyalar ise içeri alınmadı. Bazı adayların ise sınavın başlamasına dakikalar kala koşarak okullara geldikleri görüldü.
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