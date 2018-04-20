Konya’da ’Kültür Sanat Buluşmaları’nda şiir ziyafeti

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’Kültür Sanat Buluşmaları’na Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç ile İbrahim Sadri konuk oldu.
Kültür Sanat Buluşmaları ile Konya’nın sosyal hayatına katkı sağlama gayretinde olan Konya Büyükşehir Belediyesi, yazdığı şiirlerle gönüllere dokunan Prof. Dr. Nurullah Genç ile şiiri sevdiren adam olarak bilinen İbrahim Sadri’yi bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören “Kırkikindi de Yağmur” adlı programda şiirlerinin yazılış hatıralarını anlatan Akademisyen ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, “Konya’da bulunmamın mutluluğu apayrıdır. İnsan kalbinin yeryüzünün en büyük tahtı olduğuna inanırım. Ünvanımız, şanımız şöhretimiz veya paramız olabilir ama insanların kalbine taht kurmayı başarabilirsek öldükten sonra bile bizi kimse o tahttan indiremez kolay kolay. İnsan kalbi Allah’ın nüfuz ettiği yerdir insan kalbi. O yüzden kalplere girmek, Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönle girmektir. Ne mutlu bize bunu başarabildiysek. Yoksa dünya övünülecek bir şey değildir” diye konuştu.
Nurullah Genç tarafından kaleme alınan şiirlerin bestelenmiş hallerinin de seslendirildiği programdaki Nurullah Genç ve İbrahim Sadri’nin “Yağmur” adlı şiirin düeti ise salonda bulunanları mest etti.
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