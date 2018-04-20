HABER

Konya’da ’Kültür Sanat Buluşmaları’nda şiir ziyafeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:54 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’Kültür Sanat Buluşmaları’na Şair ve Akademisyen Prof.

Konya’da ’Kültür Sanat Buluşmaları’nda şiir ziyafeti

Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ’Kültür Sanat Buluşmaları’na Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç ile İbrahim Sadri konuk oldu.
Kültür Sanat Buluşmaları ile Konya’nın sosyal hayatına katkı sağlama gayretinde olan Konya Büyükşehir Belediyesi, yazdığı şiirlerle gönüllere dokunan Prof. Dr. Nurullah Genç ile şiiri sevdiren adam olarak bilinen İbrahim Sadri’yi bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören “Kırkikindi de Yağmur” adlı programda şiirlerinin yazılış hatıralarını anlatan Akademisyen ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, “Konya’da bulunmamın mutluluğu apayrıdır. İnsan kalbinin yeryüzünün en büyük tahtı olduğuna inanırım. Ünvanımız, şanımız şöhretimiz veya paramız olabilir ama insanların kalbine taht kurmayı başarabilirsek öldükten sonra bile bizi kimse o tahttan indiremez kolay kolay. İnsan kalbi Allah’ın nüfuz ettiği yerdir insan kalbi. O yüzden kalplere girmek, Yunus Emre’nin de dediği gibi ‘istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönle girmektir. Ne mutlu bize bunu başarabildiysek. Yoksa dünya övünülecek bir şey değildir” diye konuştu.
Nurullah Genç tarafından kaleme alınan şiirlerin bestelenmiş hallerinin de seslendirildiği programdaki Nurullah Genç ve İbrahim Sadri’nin “Yağmur” adlı şiirin düeti ise salonda bulunanları mest etti.

Konya’da ’Kültür Sanat Buluşmaları’nda şiir ziyafeti

Konya’da ’Kültür Sanat Buluşmaları’nda şiir ziyafeti

Konya’da ’Kültür Sanat Buluşmaları’nda şiir ziyafeti

MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur? MB açıkladı! Yıl sonu dolar ne kadar olur?
Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı! Amanoslar'da öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Meral Akşener gözyaşlarını tutamadıMeral Akşener gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Yenge-kayınbirader rezaleti! Yasak aşk skandalında karar çıktı

Yenge-kayınbirader rezaleti! Yasak aşk skandalında karar çıktı

Süper Loto sonuçları 19 Nisan: 1.6 milyon TL'lik devir!

Süper Loto sonuçları 19 Nisan: 1.6 milyon TL'lik devir!

23 Nisan coşkuyla kutlanacak

23 Nisan coşkuyla kutlanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.