Konya'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Konya'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Konya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Etkili olacak yağışın saat 14.00'e kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı vatandaşlar ve ilgililerden, tedbirli olmaları istendi.
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