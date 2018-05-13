Konya'da mezarlıkta bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya'da mezarlık içinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'nde bulunan Üçler Mezarlığı içinde, Suriye uyruklu İbrahim El Hatib (19) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hatip, bıçakla göğsünden yaralandı.

Mezarlık çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesine kaldırılan Hatib, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin, kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

