Konya'da midibüs devrildi: 4 yaralı

Konya'da midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Uluçam idaresindeki 42 C 0937 plakalı midibüs, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi Birlik Parkı yakınlarında, refüje çarparak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Deniz Koca, Esra Tanoğlu, Süreyya Sülük ve Mustafa Kılınçer yaralandı.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Uluçam, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir tırın sıkıştırması sonucu refüje çarptığını, sonrasında da aracın devrildiğini söyledi.

Yaralıların Kuran kursu öğretmeni olduğu, Konya'dan Altınekin ilçesine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

