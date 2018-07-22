Konya'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Harun Candan idaresindeki 07 US 597 plakalı motosiklet, Güneybağ Mahallesi kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 B 2800 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Candan ile aynı motosikletteki Mehmet Özcan, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Candan ve Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, minibüsü kullanan kişiyi belirlemek için araçtaki iki kişi ile görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

