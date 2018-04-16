Konya’da Müslüman ülkelere

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Müslüman ülkelere yönelik "Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi" eğitimleri veriliyor.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan projeyle eğitim programına katılmak üzere Konya gelen Afgan heyet, Büyükşehir Belediye Meclisine konuk oldu. Müslüman ülkelere yönelik düzenlenen “Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri kapsamında Konya’ya gelen Afganistan’ın 8 şehrinden kaymakamlar, belediye yöneticileri ile su idareleri üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı ikinci oturumuna katıldı.

"Hürriyet ve kalkınma mücadelesini başaracağınıza inanıyoruz"

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Afganistan’ın Türkiye’ye mesafe olarak uzak olsa da gönül olarak çok yakın bir ülke olduğunu dile getirdi. 30 yıldır Afganistan’ın bağımsızlık ve ayağa kalkma mücadelesini takip ettiklerini aktaran Başkan Akyürek, “Bu hürriyet ve kalkınma mücadelesini başaracağınıza inanıyoruz ve başarmanızı Cenab-ı Hak’tan diliyoruz. Konya’da da Afganistan kökenli çok sayıda öğrencimiz var. Onlara da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ortak değerimiz olan Hz. Mevlana’nın kabrinin bulunduğu şehrimize hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Mezar-ı Şerif Belediye Başkan Yardımcısı Atiqullah Wahabzade de, Konya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “KOSKİ tarafından düzenlenen bu eğitim programı bizim için gerçekten çok faydalı oldu. Afganistan’a döndüğümüzde inşallah orada öğrendiklerimizi daha güzel uygulama imkanına kavuşacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Akyürek’e Afgan heyet tarafından Afganistan’ın yöresel kıyafetleri hediye edildi.