Konya’da Müslüman ülkelere

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Müslüman ülkelere yönelik "Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi" eğitimleri veriliyor.
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanan projeyle eğitim programına katılmak üzere Konya gelen Afgan heyet, Büyükşehir Belediye Meclisine konuk oldu. Müslüman ülkelere yönelik düzenlenen “Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri kapsamında Konya’ya gelen Afganistan’ın 8 şehrinden kaymakamlar, belediye yöneticileri ile su idareleri üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı ikinci oturumuna katıldı.
"Hürriyet ve kalkınma mücadelesini başaracağınıza inanıyoruz"
Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Afganistan’ın Türkiye’ye mesafe olarak uzak olsa da gönül olarak çok yakın bir ülke olduğunu dile getirdi. 30 yıldır Afganistan’ın bağımsızlık ve ayağa kalkma mücadelesini takip ettiklerini aktaran Başkan Akyürek, “Bu hürriyet ve kalkınma mücadelesini başaracağınıza inanıyoruz ve başarmanızı Cenab-ı Hak’tan diliyoruz. Konya’da da Afganistan kökenli çok sayıda öğrencimiz var. Onlara da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Ortak değerimiz olan Hz. Mevlana’nın kabrinin bulunduğu şehrimize hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. Mezar-ı Şerif Belediye Başkan Yardımcısı Atiqullah Wahabzade de, Konya’da olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “KOSKİ tarafından düzenlenen bu eğitim programı bizim için gerçekten çok faydalı oldu. Afganistan’a döndüğümüzde inşallah orada öğrendiklerimizi daha güzel uygulama imkanına kavuşacağız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Akyürek’e Afgan heyet tarafından Afganistan’ın yöresel kıyafetleri hediye edildi.
"Müslüman ülkelere su ve atıksu yönetimi eğitimi veriliyor"
Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen ve 29 ülkeden çok sayıda şehrin talep ettiği “Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimleri, İslam dünyasında büyük bir ihtiyaç olan dayanışmayı hedefliyor. Su ve atıksu yönetimi konusunda birçok ilki gerçekleştirerek belli bir standarda ulaşan KOSKİ, çoğu gelişmekte olan Müslüman ülkeye edindiği tecrübeleri aktarıyor. Eğitimlerin öğleden önceki kısmında teorik, öğleden sonraki kısmında ise uygulamalı bilgiler veriliyor. Eğitim programlarının ilkinde Afganistan’ın 8 ayrı şehrinden gelen belediye, kaymakamlık ve su idareleri üst düzey yöneticilerinden oluşan 22 konuk ağırlandı. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Belh Mezar-ı Şerif şehriyle Konya’nın kardeş şehir olduğunu hatırlatarak, “Edindiğimiz bilgi birikimimizi, tecrübelerimizi, karşılıklı dayanışmayı güçlendirmek üzere sizlerle paylaşmak istiyoruz. Cenab-ı Hakk’ın iyilik ve takvada yardımlaşın ayetine uymak istiyoruz. Konya’da en fazla Türkiye dışından okuyan öğrenci Afganistan’dan. Tabii çok daha fazla olmasını temenni ediyoruz” dedi. Afganistan Feyzabad Kaymakamı Shaira Shakib Sadat ve Mezar-ı Şerif Belediye Başkan Yardımcısı Atiqullah Wahabzada da konuşmalarında düzenlenen eğitim programlarının Müslüman ülkeler arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya büyük katkı sağlayacağını belirterek, programların devamını temenni etti.
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