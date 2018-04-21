Konya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Konya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhammed Ali Bektaş idaresindeki 57 KH 132 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Ağır yaralı halde Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Bektaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muhammed Ali Bektaş'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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