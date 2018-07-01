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Konya'da otomobil ağaca çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 15:54 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan sürücü ile eşi ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Ilgın ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kazım Ay (34) idaresindeki 42 UH 499 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi Faruk Bal altgeçidi yakınlarında yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü Kazım ile eşi Ayşegül (25), kızları Nimet Ece (3), Tuana (7), Ayşe Naz (8) ve oğlu Enes Şaban (5) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ilgın Kaza Konya

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