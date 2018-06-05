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Konya'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil alt geçit duvarına çarptı: 2 yaralı

Konya'da alt geçit duvarına çarptıktan sonra yangın çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeynep Tunus idaresindeki 06 GB 1866 otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Sanayi Köprülü Kavşağı'nda alt geçit duvarına çarptı.

Araçta çıkan küçük çaplı yangın, yoldan geçenlerin yardımıyla söndürüldü.

Yaralanan sürücü Tunus ve araçtaki Mübera Canlı, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil, alt geçitten çekici yardımıyla kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Konya otomobil trafik kazası yangın

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