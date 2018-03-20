Konya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Boru yönetimindeki 42 H 3124 plakalı otomobil, Tahir Akyürek Bulvarı'nda kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Durmuş Gür (77), araç içinde sıkıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Durmuş Gür, kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralanan sürücü Boru da kaldırıldığı Derebucak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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