Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü

Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki karısı hayatını kaybetti.
Bayram Ali Umutlu (62) idaresindeki 42 VY 661 plakalı otomobil, Karapınar-Ereğli karayolunun 25. kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Asiye Umutlu (62) olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Umutlu ise hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Cenazeler, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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