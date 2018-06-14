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Konya'da otomobil domuza çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 03:53 | Son Güncelleme

Domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yola çıkan domuza çarptıktan sonra mısır tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Keman idaresindeki 42 DJ 637 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çiçekler Mahallesi yakınlarında seyir halinde iken yola fırlayan iki domuzdan birisine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Sultan, Mustafa, Nurten ve Hüseyin Keman ile Muhammet Sepet yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Keman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halinde iken aniden önüne iki yaban domuzunun çıktığını belirterek, birisine çarptığını ve daha sonrasını ise hatırlamadığını söyledi.

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Beyşehir Jandarma otomobil trafik kazası yaban domuzu yaralılar

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