Konya'da otomobil hırsızlığı

Konya'da park halindeki otomobili çalmak isterken yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Barbaros Mahallesi Anafartalar Caddesi kapalı pazar alanında bir otomobilin 2 şüpheli tarafından çalınacağı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler aracı çalmak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.G. tutuklandı, A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada şüphelilerden S.G'nin sahte kimlik kullandığı öğrenildi.
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