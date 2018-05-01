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Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 00:16 | Son Güncelleme

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Konya'da, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 BUG 19 plakalı otomobil, merkez Meram ilçesi Hatunsaray Caddesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçtan fırlayan Güneş Düldül (39) ve Orhan Özkürkçüler (31) yaralandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Düldül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Özkürkçüler'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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1 Ölü 1 Yaralı Güneş Düldül Konya otomobil trafik kazası

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