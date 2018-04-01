Konya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 2 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Ahmet Domurcuk (39) idaresindeki 80 AD 696 plakalı otomobil, Ereğli-Karapınar karayolunun 30. kilometresinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Domurcuk olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Mikail Yılmaz ve Ali Genç yaralandı.
Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...
Suudi Prens Selman'dan ABD'ye Suriye çağrısı
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum