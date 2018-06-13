Konya'da otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 5 yaralı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Ahmet Şirin (44) idaresindeki 34 AAR 262 plakalı otomobil, Argıthanı Mahallesi yakınlarında Halil D'nin (35) kullandığı 33 BA 839 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde sıkışan Hüseyin Şirin (80) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ile araçtaki Hacer Duru (2), Ömer Faruk (2), Furkan (10), Hatice (42) ve Emirhan Şirin (13) yaralandı.
Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Şirin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan durumu ağır olan Hacer Duru, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Diğer yaralılar da Ilgın Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya'ya gönderildi.
Kazada hayatını kaybeden Ömer Faruk ile yaralanan Hacer Duru Şirin'in ikiz oldukları öğrenildi.
Kazada ölen Hüseyin Şirin'in cesedi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Tır sürücüsü Halil D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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