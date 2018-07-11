Konya'da otomobilden 100 bin lira çalındı

Konya'ya ev almak için gelen gurbetçinin otomobilinin camını kıran şüpheliler, araçtaki 100 bin lirayı çaldı.

Alınan bilgiye göre, yurt dışından ev almak için Konya'ya gelen Abdülkadir Başaran (45), bankadan çektiği 100 bin lirayı İsviçre plakalı otomobilinin bagajına koydu.

Aracıyla merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına gelen Başaran, arabasını park ederek içeriye girdi.

Bir süre sonra dışarı çıkan Başaran, otomobilinin arka camının kırılmış ve parasının çalınmış olduğunu fark etti. Firma yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, sahte plakalı bir otomobilin Başaran'ın aracının yanına geldiğini, otomobilden inen iki kişinin camı kırdıktan sonra parayı alıp kaçtığını tespit etti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

