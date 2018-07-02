Konya'da otomobilden hırsızlık

Konya'da park halindeki otomobilin camını kıran hırsız, araçtaki 34 bin 500 lirayı çaldı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Arıcı, otomobil almak için bankadan 35 bin 500 lira çekti.
Arkadaşıyla 42 EHD 88 plakalı otomobile binen Arıcı, parayı torpidoya bırakarak merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'ndeki notere girdi.
Bir süre sonra aracın yanına gelen Arıcı, sağ ön camın kırık olduğunu ve paranın torpidoda olmadığını fark etti.
Arıcı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
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