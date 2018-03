Konya’da özel gençlere klasik otomobillerle nostalji turu

Konya’da, down sendromlu gençler için klasik araçlarla nostalji turu düzenlendi.

Konya Eskimeyen Otomobiller Kulübü üyesi olan klasik otomobil sahipleri, il merkezinde faaliyet gösteren bir kafede istihdam edilen down sendromlu gençler için nostalji turu etkinliği düzenledi. Bir restoranda istihdam edilen down sendromlu gençleri, araçlarına alan klasik otomobil tutkunları ardından şehir turu gerçekleştirdi.

Konya Eskimeyen Otomobilller Kulübü Başkanı Rahim Kurhan, Dünya Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdikleri nostalji turu çerçevesinde bir restoranda çalışan down sendromlu gençler için şehir turu düzenlediklerini söyledi. Akyokuş bölgesinde düzenlenen turu 1955-1970 arası modellere sahip klasik otomobillerle gerçekleştirdiklerini aktaran Kurhan, şunları kaydetti: "Çoğunluğu neredeyse yarım asırlık olan birbirinden güzel bu klasik otomobillerimize bindirilen özel gençlerimiz, katıldıkları nostalji turunda birbirinden güzel keyifli anlar yaşadı. Onların bu mutluluğunu görmek, bizleri de çok mutlu etti. Vatandaşlarımız da nostalji turunu geçiş yaptığımız güzergahlarda ilgiyle izledi. Bu anlamda, bu etkinliğe destek veren başta kafe işletmecilerimiz olmak üzere klasik otomobil sahibi arkadaşlarımız ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.