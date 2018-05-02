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Konya'da özel şirkete ait para nakil aracının soyulması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

Olayla ilgili aralarında şirket çalışanının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı - Para nakil aracından hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Konya'da park halindeki özel şirkete ait para nakil aracından yaklaşık 500 bin liranın çalınmasıyla ilgili, aralarında şirket çalışanının da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi'nde park halinde bulunan, özel şirkete ait 34 L 4778 plakalı para nakil aracının soyulmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin eşkalini belirledi.

Harekete geçen polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Osman (20) ve Cafer Y. (32) kardeşleri, Antalya'ya kaçmak için araç kiralama şirketine giderken yolda yakaladı.

Şüphelilerden Osman Y'nin, daha önce hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.

- İki kardeş, şirket çalışanı ile anlaştı

Emniyete götürülen şüphelilerden Cafer Y'nin ifadesinde, para transfer şirketinde çalışan Mehmet S. (22) ile parayı çalmak için anlaştıklarını, daha sonra kardeşinin hapisten çıkmasını beklediklerini, Osman Y'nin cezaevinden çıkmasının ardından Mehmet S'nin aracı park ettiği yeri ve kasanın şifresini mesaj yoluyla gönderdiğini, kasadaki parayı aldıktan sonra, merkez Meram ilçesinde tarlaya gömdüklerini anlattığı öğrenildi.

Şüphelilerin, sorgularında "Düğün yapmak, araba almak ve borçlarını ödemek" için soygunu gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.

İfadeler üzerine, şirket çalışanı Mehmet S. de gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilerin ifadesi doğrultusunda gittikleri tarlada çalınan paranın tamamını ele geçirdi.

Öte yandan, soygun anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, park halindeki aracın kapısının şüphelilerden biri tarafından açılması, daha sonra alınan paraların taşınması yer alıyor.

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