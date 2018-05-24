Konya'da park etme kavgası: 6 yaralı

Konya'da çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Zambak Sokak'ta iki komşu arasında, bina önüne araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tarafların yakınlarının da katılması sonucu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada Mustafa T. (18) ve Abdülkadir T. (26) bıçakla, İzzet T. (30), Emre (28), Ömer (28) ve Ali Osman Y. (52) ise sopa darbeleriyle yaralandı.

Ambulanslarla kaldırıldıkları farklı hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

