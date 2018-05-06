HABER

Konya'da pasaj yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Selçuklu ilçesinde bir cami altında bulunan pasajda çıkan yangında iki iş yeri zarar gördü

Konya'da bir cami altında bulunan pasajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki Hızarcılar Sanayi Camisi pasajında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerlerini de etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda söndürdü.

İki iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İkinci turda seçimin kilit partisi olacak! İkinci turda seçimin kilit partisi olacak!
Bu fotoğraflar daha önce görülmediBu fotoğraflar daha önce görülmedi
İnternette en çok bakın neler aranıyorİnternette en çok bakın neler aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya pasaj iş yeri yangın

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Alişan, Buse Varol'u aldı! Alişan ve Buse Varol'un düğününden ilk kare

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

Muharrem İnce Twitter'dan paylaştı: Erdoğan’la da görüşeceğim Demirtaş’la da…

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez mesajları ve gelenekler! Nasıl dilek tutulur?

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.