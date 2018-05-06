Konya'da pasaj yangını

Konya'da bir cami altında bulunan pasajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki Hızarcılar Sanayi Camisi pasajında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerlerini de etkisi altına aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda söndürdü.
İki iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı
Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!
Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu
Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat
Avrupa medyasından bomba iddia: Türk ekonomisi seçimden önce mi sonra mı çökecek?
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum