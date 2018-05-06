Konya'da pasaj yangını

Konya'da bir cami altında bulunan pasajda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki Hızarcılar Sanayi Camisi pasajında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerlerini de etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonunda söndürdü.

İki iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

