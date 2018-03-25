Konya'da pencere temizlerken düşen kadın öldü

Konya'da temizlik için gittiği evin penceresinden düşen kadın öldü.
Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebusuud Efendi Caddesi'ndeki apartmanın birinci katındaki bir eve temizliğe giden Raziye Topçu (42), dairenin penceresini temizlediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Topçu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Topçu'nun cesedi, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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