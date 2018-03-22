Konya’da Regaip Kandili coşkuyla idrak edildi

İslam aleminin mübarek üç aylara girişini müjdeleyen Regaib Kandili’nde Konyalılar, camilere akın etti. Kılınan namazın ardından vatandaşlar Mevlana müzesine giderek dua etti.

Mübarek üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandilinde Konyalı vatandaşlar, Mevlana Müzesi’ne akın etti. Hz. Mevlana’nın sandukası başında dua eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzede kaldı. Mevlana Müzesine akın eden vatandaşlar, İslam aleminin Regaip Kandilini kutladıklarını belirterek, “Rabbim bu günlere herkese tekrar kavuşmayı nasip etsin, herkese sağlık sıhhat versin. Afrin’deki askerlerimize Rabbim kolaylıklar versin" diye dua ettiklerini söyledi.