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Konya'da römorkun altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 00:33 | Son Güncelleme

Konya'da römorkun altında kalan çocuk öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde römorkun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.D. (25) yönetimindeki 42 BG 193 plakalı traktör, Alparslan Mahallesi Işık Sokak'ta hareket halindeyken 6 yaşındaki Alperen Özdemir, traktörün römorkunun altında kaldı.

Ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaptı.

Daha sonra Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen Özdemir buradaki müdahalenin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İç kanama geçirdiği belirlenen Alperen Özdemir, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü E.D. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kulu römork traktör

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