Konya'da sağanakla yollar göle döndü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da akşam saatlerinde başlayan sağanakla birlikte yollar göle döndü. Çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
Şehir merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde başlayan sağanak, yaklaşık 30 dakika sürdü. Sağanakla birlikte yollar göle döndü, alt geçitler suyla doldu. Sudan geçmeye çalışan birçok araç mahsur kaldı. Araçlar, çekiciler ve çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan kurtarıldı. İtfaiye ve belediye ekipleri de yollardaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
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