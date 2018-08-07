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Konya'da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Konya'da silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nasreddin Mahallesi Doğancı Sokak'taki bir simitçi fırınına gelen grubun içerisindeki M.B. (29), aralarında husumet bulunan kişilerin üzerine tüfekle ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden, fırının yanındaki dükkanı işleten E.K. (34) yaralandı.

Olayın ardından saldırıya uğrayan gruptakiler de kendilerine ateş eden kişinin bulunduğu Seyran Mahallesi'ndeki ekmek fırınına gitti.

Burada iki grup arasında çıkan kavgada M.S. (44), M.S. (22), M.B. (29), M.B. (45) ve O.B. (18) bıçakla yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumları ağır olan M.B. ile M.S. ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Tedavileri tamamlanan M.B. (29), M.B. (45) ve O.B. (18), polis ekiplerince gözaltına alındı.

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6 yaralı Akşehir kavga Konya

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